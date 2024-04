Operazione della polizia a San Severo: sequestrati 22 fabbricati abusivi

SAN SEVERO - La polizia ha eseguito il sequestro di 22 fabbricati abusivi a San Severo, nel Foggiano, in seguito a un decreto del gip del tribunale di Foggia. Tredici persone sono indagate per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le indagini hanno rivelato la costruzione di una nuova serie di fabbricati senza autorizzazione né agibilità, destinati a garage di alcune abitazioni.Gli investigatori hanno evidenziato una trasformazione urbanistica dell'area, con un'alterazione significativa della destinazione d'uso originaria e l'occupazione di spazi pubblici a fini privati. Questi spazi potrebbero essere stati destinati a strade, marciapiedi o altre aree di pubblica utilità.L'operazione fa parte delle indagini che lo scorso anno hanno portato al sequestro di circa 160 manufatti abusivi, dalle quali è emerso anche un traffico di sostanze stupefacenti.La polizia sta continuando le indagini per individuare tutti i responsabili di queste attività illegali e per ripristinare la legalità nell'area interessata.