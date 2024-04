Addio alla Professoressa Adele Filippo: lutto nell'ambito accademico

LECCE - È con grande tristezza che l'Università del Salento annuncia la scomparsa della Professoressa Adele Filippo, Professore Associato di Lingua e Letteratura greca.La Professoressa Filippo, studiosa di rilievo e dotata di una sensibilità e intelligenza straordinarie, ha dedicato la sua carriera accademica principalmente al teatro greco e alla prosa di età tardo-antica, sviluppando una metodologia di ricerca maturata alla scuola del suo maestro, il prof. Carlo Prato.Tra le sue opere più significative, si annoverano le edizioni critiche commentate dell'Orazione XVIII di Massimo di Tiro, nel 1997, e dell'Elogio dell'Imperatrice Eusebia di Giuliano Imperatore, nel 2016. La Professoressa Filippo ha insegnato in vari corsi di studio, trasmettendo la sua passione e competenza in materie quali Filologia Greco-Latina, Drammaturgia del mondo greco e romano, Letteratura Greca, Archeologia e Antichità teatrali."La professoressa Adele Filippo è stata una figura molto stimata da tutti, non solo per le sue capacità professionali, ma anche per il suo spirito ottimista e la sua vivacità intellettuale", ha dichiarato il rettore Fabio Pollice. "Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa. Esprimiamo alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno conosciuta il nostro più sentito cordoglio".Con la sua scomparsa, l'ambito accademico perde una figura di grande valore, il cui contributo alla ricerca e all'insegnamento lascerà un'impronta indelebile. La Professoressa Adele Filippo sarà ricordata con affetto e stima da colleghi, studenti e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lei il cammino accademico.