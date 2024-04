Park Hyatt Milano, vent'anni di stile ed eleganza

MILANO - 20 anni fa ha inizio la storia di Park Hyatt Milano, hotel cinque stelle lusso progettato all’interno di un palazzo ottocentesco, fin dalla fondazione destinato all’ospitalità. Durante questi vent’anni Park Hyatt Milano ha saputo muoversi in un contesto dinamico e in costante trasformazione, aggiornandosi e prestando attenzione ai cambiamenti esterni, come quelli che hanno interessato Milano, una città cosmopolita e in continua evoluzione. Partendo da questa consapevolezza, Park Hyatt Milano festeggia il grande traguardo dei 20 anni, svelando le tre nuove Signature Suite progettate dallo studio Flaviano Capriotti Architetti e dedicate a tre luoghi simbolici di Milano: Duomo, Montenapoleone e Brera. Riferimenti non casuali che enfatizzano il profondo legame dell’hotel con la storia e la cultura milanese, che lo rendono oggi una realtà autoctona, cresciuta nel cuore della milanesità, a due passi dalla Madonnina. Un luogo iconico da cui poter scoprire la città, tra segreti e meraviglie, a cui affezionarsi per il piacere poi di ritornare, sentendosi sempre a casa.

Soggiornare da Park Hyatt Milano, all’interno di una delle sue 108 camere, di cui 26 suite, parte del progetto di riqualificazione dello studio Flaviano Capriotti Architetti, significa immergersi in un’atmosfera unica e senza tempo, entrando in contatto con ambienti sofisticati e ricercati in cui potersi sentire a casa, ma con il comfort e l’accoglienza che solo un hotel cinque stelle lusso come Park Hyatt Milano può offrire.

Authentic Italian Hospitality è il claim dell’hotel che descrive alla perfezione l’esperienza che l’ospite vive ogni giorno all’interno di Park Hyatt Milano grazie ad un’offerta di qualità, attenta alle diverse esigenze e richieste. I differenti momenti della giornata sono scanditi dagli spazi iconici che contraddistinguono l’hotel, rendendolo un esempio di raffinatezza ed eleganza nel panorama dell’hotellerie di lusso milanese ed internazionale.

Forte della ricorrenza dei 20 anni, Park Hyatt Milano aspira a preservare la propria immagine di luogo in grado di far riscoprire il piacere di un lusso autentico che unisce la propria vocazione internazionale con l'ospitalità di alto livello e che fa trasparire tramite ogni suo dettaglio il legame con Milano. Uno spazio, capace di trasformarsi nel tempo senza però snaturare e perdere la propria identità storica che lo rende unico grazie alle atmosfere, agli spazi e alle esperienze cucite sui desideri degli ospiti e sulle esigenze di una città come Milano.