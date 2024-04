La Polizia Locale di Andria identifica e sanziona l'autore dei fuochi d'artificio illegali in Piazza Catuma

ANDRIA - La Polizia Locale di Andria ha preso provvedimenti nei confronti dell'autore che, la settimana scorsa, ha fatto esplodere fuochi d'artificio non autorizzati in Piazza Catuma. L'episodio si è verificato la notte del 30 marzo scorso, quando l'autore ha fatto detonare i petardi per festeggiare il diciottesimo compleanno della figlia.L'identificazione del trasgressore è avvenuta grazie alle telecamere di videosorveglianza pubblica installate nella zona. Queste strumentazioni hanno consentito alle autorità di individuare chiaramente l'autore dell'esplosione illegale.Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, l'autore è stato sanzionato con il pagamento di una multa ridotta entro 60 giorni pari a € 250,00. È importante sottolineare che, nonostante i fuochi d'artificio siano di libera vendita, la loro esplosione in luoghi pubblici è vietata senza le autorizzazioni appropriate.Questo intervento della Polizia Locale di Andria sottolinea l'importanza del rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni legali riguardanti l'uso dei fuochi d'artificio. Continueranno i controlli nei prossimi giorni, con l'utilizzo dei numerosi flussi video provenienti dai sistemi di videosorveglianza del Comando di Polizia Locale, al fine di prevenire futuri episodi simili e garantire la sicurezza pubblica nella città di Andria.