Poli Bortone punta sulle Marine: 'Lecce, città d'arte e mare' - questioni da risolvere a Frigole

LECCE - La complessa questione del porticciolo di Frigole è stata al centro dell'incontro odierno della candidata sindaco di Lecce per il centrodestra, Adriana Poli Bortone, che ha incontrato i soci della Sezione della Lega Navale, rappresentanti dei pescatori e cittadini locali. La situazione del porticciolo, dove le attività sono state bloccate dall'amministrazione comunale, è stata oggetto di discussione e dibattito durante l'incontro molto partecipato.Adriana Poli Bortone e i consiglieri della coalizione di minoranza si sono impegnati da oltre un anno nella vicenda degli operatori del porticciolo di Frigole. Attualmente, il Comune sta realizzando il progetto "Tra mare e terra - Bacino di Acquatina", il quale sembra escludere la presenza del porticciolo, con gravi ripercussioni per coloro che da decenni dipendono da quelle attività.Antonio Giannone, del Consiglio direttivo della Lega Navale, ha espresso la rabbia e il disagio degli operatori di fronte alle decisioni dell'amministrazione comunale, sottolineando che i lavoratori hanno presentato cinque ricorsi al Tar contro tali provvedimenti.La candidata Adriana Poli Bortone ha preso in seria considerazione le problematiche sollevate dagli operatori, sottolineando l'importanza di progetti di sviluppo urbano come "I giardini di Lecce", ideati anni fa dalla sua amministrazione. Ha evidenziato la necessità di un approccio responsabile e coraggioso da parte dell'amministrazione per favorire lo sviluppo economico del territorio e garantire opportunità di lavoro per tutti.Poli Bortone ha anche proposto una visione futura per Lecce, che includa le marine come parte integrante della città. Ha sottolineato l'importanza di creare collegamenti e integrare le marine nel contesto urbano, trasformando Lecce in una città barocca e di mare.La candidata ha inoltre espresso la volontà di lavorare in collaborazione con associazioni come la Lega Navale, riconosciute a livello nazionale, per trovare soluzioni a lungo termine che rispettino la dignità e la storia di tali organismi.In conclusione, Poli Bortone ha ribadito il suo impegno a favore di un approccio razionale e innovativo nella gestione delle risorse e delle opportunità del territorio, con l'obiettivo di garantire una crescita sostenibile e inclusiva per tutti i cittadini di Lecce.