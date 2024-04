Expolevante: ultimo giorno con auto e moto d'epoca in primo piano

BARI - Il gran finale di Expolevante ha visto protagonisti indiscussi le auto e le moto d'epoca, un vero e proprio tuffo nella storia dell'automobilismo e del motociclismo, organizzato dall'ASI, Automotoclub Storico Italiano, nell'area dedicata del padiglione 96.L'ultima giornata dell'evento è stata densa di iniziative coinvolgenti, a partire dalla prova di regolarità delle auto storiche, seguita dal Mini Gran Premio Unicef Italia, un evento unico nel suo genere rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Circa 100 giovani partecipanti, vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni '50, hanno gareggiato su circuiti appositamente creati per macchine a pedali artigianalmente costruite in Italia, promuovendo i valori dello sport, dell'amicizia e della solidarietà. Ogni bambino ha vissuto l'emozione del podio, ricevendo medaglie e attestati di Mini Pilota, contribuendo allo stesso tempo ai programmi dell'UNICEF a favore dei bambini in difficoltà, con particolare attenzione alla situazione dei bambini migranti.Nel piazzale esterno al padiglione ASI è stata allestita una mostra di moto storiche, dalle iconiche Harley Davidson alle Yamaha, dalle Moto Guzzi alle Honda, che hanno catturato l'attenzione degli appassionati presenti.La giornata si è conclusa con le premiazioni delle prove di regolarità, con la consegna della Targa Oro e del Certificato di Identità ASI, tra i massimi riconoscimenti che un'auto d'epoca può ottenere. I vincitori sono stati una Mini De Tomaso del 1984 (prima classificata), una Fiat Barchetta 1999 (seconda classificata) e una Mini Innocenti del 1969 (terza classificata).Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, ha sottolineato l'importanza del connubio tra Expolevante e la Campionaria con Old Cars Club, esprimendo il desiderio di sviluppare ulteriormente l'evento per valorizzare la passione degli appassionati di auto e moto d'epoca.L'esposizione di auto e moto d'epoca non è stata solo un'occasione per ammirare veicoli storici, ma anche per promuovere la conservazione di questi mezzi, che rappresentano un pezzo importante della storia del secolo scorso e un'espressione sociale e culturale.Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Expolevante e seguire gli aggiornamenti sui social media.