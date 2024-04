Potentissima Mega.Lab!, Vinella e il suo impegno con la città

PUTIGNANO - La coalizione POTENTISSIMA conclude la sua maratona di confronto con la città, 22 incontri in 30 giorni, con il Mega.Lab! dedicato ai centinaia e centinaia di putignanesi riunitisi questa mattina in Piazza XX Settembre per fare l’ultimo passaggio di sintesi prima della finalizzazione del programma di coalizione. Si è lavorato in 6 diverse aree di collaborazione su quali sono le priorità della città, in che modo le cose dovranno essere fatte, da dove partire. Ancora una volta è il metodo a divenire protagonista della coalizione che con 7 liste civiche sostiene la candidatura di Michele Vinella a Sindaco di Putignano.Tante le attività realizzate: da un lungo tavolo dedicato a esplorare alcuni scenari di Putignano al salotto per parlare delle sfide da affrontare nei prossimi anni; dall’angolo speed-dating per incontrare i rappresentanti della coalizione fino alle isole con dati e materiali su quel che è stato e che è oggi il paese. Soprattutto, tanto lo spazio per parlare e far incontrare idee e prospettive da parte dei putignanesi di ogni età: immancabile ormai negli appuntamenti di POTENTISSIMA l’«Area Kids» per permettere davvero a tutti di esserci.Michele Vinella, nel suo intervento, ha ribadito la ferma intenzione di lavorare per ricucire il rapporto di fiducia fra la gente di Putignano e le sue istituzioni, purtroppo perso negli ultimi anni a vantaggio di una politica per pochi. “Se sarò eletto, sarò il sindaco di tutti – ha detto Vinella – di chi mi avrà votato e di chi non lo avrà fatto, di chi la pensa come me e di chi ha una visione diversa. La mia porta sarà sempre aperta. Non dovrà mai più succedere che non si possa parlare con il Sindaco”. Un impegno sul metodo divenuto il patto simbolico che Michele Vinella ha voluto assumere con i cittadini. Il candidato Sindaco si è pubblicamente impegnato, in caso di elezione, ad adottare nei primi 60 giorni di amministrazione “una delibera che impegna l’intera amministrazione al confronto almeno una volta l’anno per rendicontare quanto fatto e raddrizzare il tiro sul futuro, quando necessario ” con l’obiettivo di permettere ai cittadini di Putignano finalmente di partecipare alla vita del paese; mai più spettatori a cui non è dato diritto di parola su quel che si è fatto e su quel che si intende portare avanti.Nel suo primo intervento in piazza, il candidato Sindaco ha quindi parlato di una “nuova politica”: “fatta alla luce del sole, una politica in cui il dialogo non è forma ma sostanza, una politica davvero per tutti”, al contrario di una “vecchia politica” che utilizza spesso la partecipazione come “maquillage elettorale, che spesso si accorda e muove mari e monti per non far vincere un nuovo modo di fare politica”.Vinella ha parlato della forza della coalizione che rappresenta e che trova in lui, nel suo metodo collaborativo e inclusivo, garanzia di tenuta e spinta in avanti: una coalizione che tiene insieme l’entusiasmo dei più giovani e l’esperienza e le tante competenze che sono diffuse all’interno del gruppo che a lui fa riferimento.Il programma per la città sarà presentato parallelamente alla presentazione delle sette liste e conterrà azioni concrete per migliorare la qualità della vita di chi abita Putignano, con un occhio particolare per zona industriale, periferie, campagne. Il tutto per rendere nuovamente attrattiva e competitiva Putignano, a partire da ambiziose reti di collaborazione a tutti i livelli dell’amministrazione per far sì che l’unicità di Putignano – che parte dal Carnevale – trovi respiro e forza.Il percorso è tracciato: a Putignano c’è davvero un nuovo modo di fare politica.Tutte le informazioni aggiornate sulla coalizione sono sulle pagine social e sul sito di POTENTISSIMA.