A Cellamare la Fiera di Sant’Amatore

CELLAMARE – Un appuntamento per tutta la comunità di Cellamare ma aperta anche a coloro che vorranno partecipare dagli altri comuni. E’ la Fiera di Sant’Amatore, patrono della città, che si terrà domenica 28 aprile a partire dalle 10 in piazza Risorgimento.La fiera è l’evento che, di fatto, apre la settimana delle celebrazioni del santo patrono di Cellamare, che si concluderanno nel week end del 4 e 5 maggio con un ricco programma di iniziative tra riti religiosi e ricorrenze della tradizione. Gran finale domenica 5 maggio alle 20.30 nel centro storico con il concerto di Jo Squillo.L’appuntamento di domenica 28 aprile non sarà solo legato al tradizionale mercatino ma avrà diverse attrazioni, soprattutto per i più piccoli. Accanto alle bancarelle degli ambulanti si esibiranno artisti di strada, verranno installati dei gonfiabili e si potranno gustare pop corn e zucchero filato. Padrone di casa sarà Spiderman, l’eroe di tante generazioni che accoglierà i bambini e giocherà con loro.L’assessora al marketing territoriale, Angela Deflorio, spiega: “Ci siamo impegnati per proseguire e implementare la tradizione che è legata ai festeggiamenti per il nostro patrono Sant’Amatore. Quest’anno avremo anche un grande appuntamento musicale, la sera del 5 maggio, con la cantante Jo Squillo. Ad anticipare tutto, la consueta fiera che si terrà domenica 28 aprile, con tante sorprese e attrazioni che renderanno la giornata piacevole per tutta la famiglia”.Il sindaco Gianluca Vurchio aggiunge: “Una festa di comunità, un appuntamento con la fede che diventa anche un momento per ritrovarsi insieme. Comincia per noi cellamaresi la settimana più importante, portatrice anche di auspici e speranze per il futuro. Questa amministrazione ha voluto valorizzarla al meglio, impegnandosi non solo per lo svolgimento dei consueti riti religiosi ma anche per farne un’occasione di attrazione culturale, aiutando così anche le attività commerciali”.