Presentazione del 1° Convegno Nazionale sul Ciliegio a Sammichele di Bari: conferenza stampa lunedì 8 Aprile

BARI - Il prossimo lunedì 8 aprile 2024, alle ore 11.30, nella sala convegni dell'Assessorato regionale all'Agricoltura a Bari (Largo Re N. Sauro 45-47), si terrà la conferenza stampa di presentazione del 1° Convegno Nazionale sul Ciliegio, programmato per il 12 aprile 2024 a Sammichele di Bari.Il convegno nazionale, focalizzato sulla filiera cerasicola e dal tema "Innovazione e nuove prospettive di mercato", è organizzato dal Comune di Sammichele di Bari in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" e le Organizzazioni agricole. Media partner dell’evento sarà la piattaforma integrata di informazione sulle filiere agroalimentari, Foglie.L'evento si inserisce tra le attività collaterali della Fiera dell'Agricoltura di Sammichele di Bari, nata per promuovere e valorizzare il settore primario, con particolare attenzione al settore vivaistico che da sempre ha caratterizzato il territorio di Sammichele.