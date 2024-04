Progetto G124 Bari: inizio piantumazione degli alberi nella Corte Don Bosco al San Paolo

BARI - Questa mattina è iniziata la piantumazione dei primi alberi nel contesto del progetto G124 Bari San Paolo, un'iniziativa volta a riqualificare gli spazi urbani della città. L'evento si è svolto nella corte Don Bosco, nei pressi di via Altamura, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente del Municipio III Nicola Schingaro e di diverse scolaresche del quartiere.Il progetto G124, coordinato scientificamente da Tiziano De Venuto, Ezio Melchiorre, Rosa Piepoli e Giuseppe Tupputi, è stato concepito dalla ripartizione IVOP del Comune di Bari e ha ricevuto il supporto finanziario del gruppo di lavoro dell'architetto Renzo Piano.Il sindaco Decaro ha dichiarato che i lavori del progetto procedono spediti e ha evidenziato l'importanza di deimpermeabilizzare la superficie della corte, eliminando l'asfalto e sostituendolo con nuovi alberi e superfici drenanti. La corte Don Bosco diventerà uno spazio pubblico caratterizzato dalla presenza di 110 alberi, che includono allori e lecci. Al centro della corte verrà realizzata una radura circolare con sedute, dove si potranno svolgere attività culturali, musicali e sociali.Il presidente del Municipio III, Nicola Schingaro, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere attivamente la comunità locale nella realizzazione di questo progetto e ha espresso la sua soddisfazione per il coinvolgimento degli studenti delle scuole locali nella piantumazione degli alberi.Al termine dei lavori, la corte Don Bosco diventerà un luogo pubblico aperto a tutti, arricchito dalla presenza degli alberi e da spazi per l'attività sociale e culturale. Questo intervento fa parte di un più ampio impegno del Comune di Bari per migliorare la qualità della vita nei quartieri della città e promuovere la socialità e il benessere dei cittadini.