Funerali di Lello Capriati: oggi l'addio a Bari

BARI - Questa mattina, in forma privata, si sono svolti i funerali di Lello Capriati, il 41enne tragicamente ucciso la sera di Pasquetta a Torre a Mare, una frazione di Bari. La cerimonia funebre si è tenuta presso il cimitero di Bari, alla presenza della famiglia e dei parenti più stretti, in un clima di profonda tristezza e dolore.L'uccisione di Capriati ha scosso profondamente la comunità locale, generando un'ondata di sgomento e sconcerto. Capriati è stato vittima di un agguato, il cui movente e la cui dinamica sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.Ieri è stata firmata un'ordinanza dal vicario del Questore, e sul luogo dei funerali questa mattina erano presenti anche le Forze dell'Ordine, testimoniando l'attenzione delle autorità per questo caso.La salma di Capriati è stata restituita alla sua famiglia dopo l'esame autoptico eseguito dal medico legale Francesco Vinci. Gli inquirenti sperano che i risultati dell'autopsia forniscono ulteriori elementi utili per ricostruire la dinamica esatta dell'aggressione, dalla quantità di colpi mortali fino alla loro direzione.