Rassegna 'È Primavera' a Lecce: incontri con gli scrittori Giorgio Scianna e Andrea Martina

LECCE - La rassegna letteraria "È Primavera" continua ad animare la scena culturale di Lecce, proponendo due nuovi incontri con autori di spicco: Giorgio Scianna e Andrea Martina.Martedì 23 aprile, presso la Biblioteca Ognibene del Complesso degli Agostiniani, alle ore 18:30, sarà il momento di Giorgio Scianna, che presenterà il suo nuovo romanzo "Senza dirlo a nessuno" (Einaudi). In dialogo con Giulia Maria Falzea, l'autore parlerà di questa storia che ruota attorno alla vita di Manish, un sedicenne che, in un gesto improvviso e misterioso, prende un aereo per Roma. Cosa lo spinge a compiere questo viaggio e quali segreti nasconde la sua famiglia? Scianna, noto per la sua capacità di parlare con sincerità agli adolescenti e ai loro genitori, offre un racconto che affronta temi importanti come la responsabilità delle proprie scelte e il bisogno di indipendenza.Mercoledì 24 aprile, alle ore 20:00, alle Officine Cantelmo, sarà invece la volta di Andrea Martina, che presenterà il suo romanzo "Furia" (66thand2nd). Ambientato a Brindisi nel 1981, il libro segue le vicende di Teo Furia, un giovane talento della pallacanestro, e di suo fratello Carmine, coinvolto in pericolose corse clandestine. Quando un criminale uscito di prigione torna nella loro vita, la famiglia Furia si trova al centro di una pericolosa lotta per il potere nel mondo del contrabbando di sigarette. Martina, con la sua scrittura avvincente e ricca di suspense, offre un noir ambientato nel Meridione, in bilico tra violenza e speranza.Dopo l'incontro con Martina, alle 21:30, per la rassegna Rock this Town, sarà la volta della musica di Marco Ancona, accompagnato da Christine IX, Francesco Pennetta e Matteo Bemolle. Il cantante e chitarrista eseguirà brani del suo nuovo album solista "Quando resta solo il nome" (NOS Records/Believe), insieme a pezzi che hanno segnato la sua lunga carriera nell'alternative rock pugliese.Gli incontri sono ad ingresso libero e rappresentano un'occasione unica per immergersi nella cultura e nell'arte, grazie alla preziosa collaborazione tra l'associazione Diffondiamo idee di valore, il Comune di Lecce e altre realtà culturali della città.Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3394313397 o visitare il sito web conversazionisulfuturo.it.