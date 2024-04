Rinviato 'Putignano Green Show' a causa del maltempo

PUTIGNANO - L'atteso evento "Putignano Green Show", originariamente previsto per sabato 20 aprile 2024 a Putignano, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La decisione è stata presa in considerazione della sicurezza e del benessere di tutti i partecipanti e degli operatori coinvolti."Putignano Green Show" avrebbe dovuto essere un'importante occasione dedicata all'ambiente, offrendo una piattaforma per promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela ambientale. Tuttavia, il maltempo ha reso impossibile la realizzazione dell'evento nelle condizioni previste.Al momento, non è stata comunicata una nuova data per lo svolgimento di "Putignano Green Show". Si invitano pertanto tutti coloro che erano interessati a partecipare a rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell'evento e delle autorità locali.