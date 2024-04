Ritrovata Ramona Zinta a Ginosa: sollievo in città, indagini in corso

GINOSA - Ginosa respira un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento di Ramona Zinta, la 39enne originaria di Lettore, che era scomparsa martedì 2 aprile, gettando nel panico familiari e amici. Al momento, Ramona si trova ricoverata in ospedale per accertamenti, mentre le Forze dell'Ordine stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore e risalire ai motivi del suo allontanamento.Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, Ramona si sarebbe allontanata autonomamente dopo essere uscita dalla pizzeria dove lavorava come cameriera, situata nella contrada Pescarella. A lanciare l'allarme era stato suo figlio, il quale, preoccupato per la sua scomparsa, aveva dato l'avvio alle ricerche. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, aveva diffuso un appello sui social network e convocato un tavolo di coordinamento tecnico per cercare di trovare la donna.Il ritrovamento di Ramona ha rassicurato la comunità, ma allo stesso tempo ha sollevato interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sulle motivazioni che l'hanno spinta ad allontanarsi. Le Forze dell'Ordine stanno lavorando incessantemente per ricostruire gli eventi e comprendere pienamente la dinamica di quanto accaduto.In questo momento, l'attenzione è rivolta al benessere di Ramona e alla sua salute, mentre la città si unisce nel sostegno alla sua famiglia e nell'auspicio che presto si possano avere risposte esaustive sulle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa e al suo ritrovamento.