Record Store Day 2024: Francesco Guccini pubblica il 45 giri di ''Bella Ciao''

In occasione del Record Store Day 2024 - la festa dei negozi di dischi prevista domani sabato 20 aprile - e a pochi giorni dall’Anniversario della Liberazione d'Italia (25 aprile), Francesco Guccini pubblica un esclusivo 45 giri con due speciali versioni di Bella Ciao, celebre inno popolare dedicato alla Resistenza Italiana.

Il vinile - disponibile da domani nei negozi di dischi - presenta su LATO A l’interpretazione del brano tratta da Canzoni da osteria, il più recente progetto discografico del Maestro di Pavana pubblicato a novembre 2023 per BMG esclusivamente in formato fisico. Su LATO B invece sarà possibile ascoltare un’esclusiva versione di Bella ciao cantata da Francesco Guccini e Tosca in italiano e in lingua farsi.