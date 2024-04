Bari, gran finale della Rassegna Musica Maestra: 20 concerti per oltre 1.000 studenti

BARI - Questi i numeri di "Musica Maestra", la rassegna della Camerata Musicale Barese appena terminata, che nel 2024 ha visto la realizzazione della sua seconda edizione.

Successo travolgente per un progetto che porta con sé un bagaglio di emozioni e insegnamenti, musicali e non solo, indimenticabili per gli studenti delle scuole elementari e medie di Bari coinvolti.

Concerto dopo concerto, dal primo marzo al 18 aprile, si è vista una partecipazione calorosa da parte dei docenti, dirigenti, delle famiglie, e soprattutto degli oltre 1000 studenti che in prima fila hanno potuto godere delle lezioni-concerto di vari ensemble musicali, capitanati dal Quintetto di fiati Aire, tutti con l’accompagnamento dei racconti della voce narrante di Angela Vietri.

Le esibizioni, frutto di un percorso interdisciplinare già impostato nelle classi in orario curriculare dai circa 30 insegnanti coinvolti, sono state un viaggio nella scoperta della musica e del mondo dei suoni: ogni strumento, ogni nuova fiaba musicale, ogni brano, è stato carpito dalla fervente curiosità e attenzione dei piccoli e grandi in ascolto. I 20 concerti si sono tenuti in diverse scuole della città: l’Istituto Balilla Imbriani con i suoi vari plessi, l’Istituto Comprensivo Amedeo D’Aosta, i due plessi dell’Istituto Comprensivo Re David e la Scuola Media Carducci, con la presenza di circa 60 classi.

La rassegna, organizzata dalla Camerata Musicale Barese con la direzione artistica del violinista e didatta Dino De Palma, ha registrato una crescita costante nella partecipazione. Altro elemento distintivo a riepilogo di “Musica Maestra”, volutamente declinato al femminile, è l’attenzione, confermata anche in questa edizione, alle questioni di genere: più dell’80% degli artisti coinvolti sono state donne, giovani artiste capaci di tenere il pubblico più temibile, quello sincero di bambini e adolescenti.

L'obiettivo del progetto, pienamente raggiunto e pienamente in linea con le finalità della Camerata, associazione che da oltre 80 anni opera sul territorio, è stato quello di ispirare, educare e divertire: ogni nota, ogni movimento, ogni momento trascorso insieme è stato un'opportunità di crescita e formazione per i giovani spettatori. Appuntamento alla terza edizione 2025.

Ulteriori informazioni presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908 – da lunedì a venerdì mattina e pomeriggio / sabato solo mattina) e on line sul sito della Camerata www.cameratamusicalebarese.it