Sabino Mangano annuncia la sua candidatura a sindaco di Bari con lista 'Oltre-Movimenti civici associati'

BARI - Sabato 27 aprile 2024 - Sabino Mangano, ex consigliere comunale del M5s che ha recentemente aderito a Oltre, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Bari, diventando così il quarto candidato in lizza per le prossime elezioni comunali. La lista con cui si presenta, denominata "Oltre-Movimenti civici associati", vedrà la partecipazione di quattro movimenti civici: Azione Civile di Ingroia, Partecipazione Attiva, Com.Re.Co e Fronte Verde.L'annuncio è stato fatto direttamente da Mangano attraverso un post su Facebook, nel quale ha presentato il logo della sua lista e ha espresso l'onore che rappresenta per lui guidare una coalizione così ampia e eterogenea di movimenti civici. Inoltre, ha evidenziato il sostegno ottenuto da associazioni di commercianti, gruppi per la tutela dell'ambiente e vari comitati cittadini locali.La decisione di presentare la propria candidatura con una lista che ingloba movimenti civici e associazioni di diversi settori è stata accolta con interesse e attenzione da parte della comunità baresi. Questa scelta riflette il desiderio di Mangano di rappresentare non solo le istanze politiche tradizionali, ma anche le voci e le esigenze della società civile, che spesso si fanno portavoce di problematiche e tematiche altrimenti trascurate dalla politica mainstream.La candidatura di Mangano aggiunge quindi ulteriore dinamismo e pluralità al panorama politico baresi in vista delle prossime elezioni comunali, offrendo agli elettori una scelta più ampia e diversificata rispetto alle tradizionali opzioni politiche. Resta ora da vedere come questa nuova coalizione civica si muoverà e quali saranno le sue proposte e strategie per il futuro di Bari.