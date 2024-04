San Nicola nei Municipi: anticipazione del corteo storico con mostre ed esibizioni

BARI - Dal 2 al 4 maggio, l'atmosfera della festa di San Nicola si diffonderà nei quartieri periferici di Bari con l'anticipazione del Corteo Storico, accompagnata da mostre ed esibizioni pensate per coinvolgere bambini e famiglie.L'icona benedetta del santo patrono partirà dal Municipio IV il 2 maggio, con una tappa in piazza Santa Maria del Fonte a Carbonara dalle ore 10, e nel pomeriggio si sposterà nel Municipio II, all'interno di Parco 2 Giugno, a partire dalle ore 17. Il 3 maggio sarà la volta del Municipio V, con l'arrivo del quadro presso la chiesa di San Nicola a Catino alle ore 10. Infine, il 4 maggio, il quadro approderà al Municipio III, nella parrocchia Madre della Divina Provvidenza al San Paolo, sempre alle ore 10.Il percorso del quadro di San Nicola sarà accompagnato dai timpanisti e sbandieratori della Militia Sancti Nicolai, mentre i figuranti dell'associazione culturale I Marinai della Traslazione si occuperanno di guidare l'icona lungo le vie cittadine. Contestualmente, la mostra itinerante "A ma sci alla Caravelle", curata dalla Aps "I figuranti di San Nicola", seguirà l'icona del santo nei vari appuntamenti, presentando informazioni, foto d'archivio e manifesti significativi della festa di San Nicola dagli anni '50 ad oggi.L'atmosfera medievale sarà resa ancor più suggestiva dalle attività della Aps-Ets Brvndisivm Historica, che allestirà diversi banchetti, tra cui uno didattico su armi e armature nell'XI secolo e uno sullo studio amanuense dei caratteri medievali. Sarà inoltre possibile partecipare a un corso di scherma per bambini e realizzare corone da preghiera.Per i più piccoli sarà disponibile un angolo con abiti medievali, mentre gli adulti potranno godersi una performance artistica dell'attore Francesco Ocelli, che interpreterà Niceforo, autore del primo resoconto della traslazione del corpo di San Nicola, declamando la sua avventura in versi.