Sanitari aggrediti a Foggia: solidarietà dell'Assessore alla Sanità della Regione Puglia

BARI - L'assessore alla Sanità della Regione Puglia ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari coinvolti nell'aggressione avvenuta oggi presso il pronto soccorso dell'ospedale "Policlinico Riuniti" di Foggia. La notizia è stata comunicata dal sindaco di Foggia e dal Direttore Generale dell'azienda ospedaliera coinvolta.L'episodio di violenza contro gli operatori sanitari ha suscitato indignazione e preoccupazione nelle autorità sanitarie regionali, che si sono impegnate a fornire tutto il supporto possibile a coloro che sono stati colpiti. Inoltre, l'assessore ha sollecitato la direzione strategica dell'ospedale a intraprendere tutte le azioni necessarie, sia in termini di denuncia che di prevenzione, per garantire che simili episodi siano condannati e non si verifichino nuovamente.La sicurezza e il benessere degli operatori sanitari sono di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del sistema sanitario, e attacchi come quello verificatosi oggi minano non solo la sicurezza delle persone coinvolte, ma anche la fiducia nell'intero sistema sanitario.L'assessore ha sottolineato l'importanza di una risposta rapida e decisa da parte delle autorità competenti per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti coloro che dedicano le proprie energie e competenze alla cura e al benessere dei pazienti.