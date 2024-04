Trinitapoli: presentazione del nuovo lavoro 'Fuori dal Sistema' dell'ex magistrato De Magistris

- L'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo "Fuori dal sistema" nell'ambito di un evento organizzato dall'associazione culturale "Officina delle idee" di Trinitapoli, guidata da Gerardo Russo, in collaborazione con la Bcc Canosa Loconia.L'incontro, che promuove la cultura della legalità, si terrà sabato 20 aprile alle ore 19:00 presso l'Auditorium dell'Assunta nel piccolo centro di Trinitapoli. Il dibattito sarà moderato dal Prof. Alessandro Porcelluzzi, docente di Storia e Filosofia presso l'IISS Dell'Aquila-Staffa di Trinitapoli.Il libro di De Magistris racconta la storia di un uomo delle istituzioni che ha subito tradimenti da parte delle stesse istituzioni. Da giovane magistrato impegnato nella lotta alla corruzione in Calabria, si trova ad indagare su un intricato intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby che permeano lo Stato. Si tratta di un sistema che depreda il denaro pubblico coinvolgendo politici di diverse fazioni, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell'ordine, con il collante della massoneria deviata.De Magistris si è posto una sfida e l'ha vinta, affermando: "Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla Costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere".L'evento promette di essere un'occasione per approfondire tematiche cruciali legate alla legalità e alla giustizia, con la partecipazione di una figura di spicco come Luigi De Magistris e la moderazione di un esperto nel campo della storia e della filosofia.