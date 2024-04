Scena surreale in Arabia Saudita: Hamdallah, giocatore dell'Al-Ittihad, preso a frustate da un tifoso dopo la sconfitta in Supercoppa

Se il comportamento di Hamdallah non è proprio esemplare, la reazione dello spettatore in questione, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, lo è ancora meno. Si è tolto la cintura e ha dato all'aggressore due frustate. Il marocchino avrebbe voluto reagire, ma i suoi compagni e alcuni membri della sicurezza si sono precipitati a separarli. Il sostenitore è stato immediatamente neutralizzato.

Una scena incredibile quella successa giovedì sera in Arabia Saudita. Al fischio finale della finale di Supercoppa vinta dall’Al Hilal per 4-1 contro l’Al Ittihad. si spengono le luci dello stadio e iniziano i festeggiamenti. Ma si è verificato un incidente tra Abderrazak Hamdallah, unico marcatore dell'Al-Ittihad, e un rumoroso spettatore dell'Al-Hilal. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, il marocchino, che ha affrontato i Diavoli all'ultimo Mondiale, ha lanciato parte della sua borraccia in direzione del tifoso.