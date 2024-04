Elly Schlein (Pd): 'Serve un concreto rinnovamento della politica pugliese'

facebook

BARI - La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso la necessità di un deciso cambiamento nella politica della Regione Puglia, in seguito alle recenti inchieste che hanno scosso il panorama politico locale. Schlein ha sottolineato che tale cambiamento non può limitarsi a una semplice sostituzione delle figure uscenti, ma deve tradursi in un vero e proprio rinnovamento degli assetti di governo regionale, ponendo le basi per un nuovo inizio su fondamenta diverse."Mi aspetto che Emiliano proceda a un netto cambio di fase che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il presidente Emiliano operi in tempi brevi e con risultati tangibili", ha dichiarato Schlein, evidenziando l'urgenza di un intervento tempestivo e di impatto da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.A seguito delle parole di Schlein, Emiliano ha confermato l'intenzione di rispondere prontamente a questa esigenza di cambiamento. "In questi giorni ho approfondito con la segretaria Elly Schlein i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della Giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi", ha dichiarato il presidente pugliese.Emiliano ha quindi assicurato di dare seguito alle indicazioni della segretaria Schlein, sottolineando la volontà condivisa di dare un segno tangibile di cambiamento. "Darò quindi seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità anche attraverso l’attività politica quotidiana", ha concluso Emiliano.