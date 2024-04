Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Grecia: avvertita nelle prime ore del mattino

ROMA - Nelle prime ore del mattino, una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito la Grecia, come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma è stato registrato alle 4:23 ora italiana, corrispondente alle 5:23 ora locale, e ha avuto luogo a una profondità di 15 km.Le coordinate geografiche dell'epicentro sono state individuate a 38.9740 di latitudine e 23.3750 di longitudine, posizionando l'evento sismico in una zona specifica del territorio greco.Nonostante la magnitudo relativamente moderata, la scossa è stata avvertita dalla popolazione, causando preoccupazione e in alcuni casi allarme tra i residenti della zona colpita. L'effetto dei terremoti dipende da una serie di fattori, inclusa la profondità dell'evento, la distanza dall'epicentro e la conformazione geologica del territorio circostante.Al momento non sono stati riportati danni gravi o feriti, ma le autorità locali stanno monitorando da vicino la situazione e fornendo assistenza dove necessario. I terremoti sono eventi naturali che possono verificarsi in molte parti del mondo e, purtroppo, la Grecia è una regione nota per la sua attività sismica.Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire ulteriori aggiornamenti su questa situazione.