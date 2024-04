Rapina a mano armata a Rutigliano: inseguiti e arrestati dai Carabinieri

RUTIGLIANO - Una rapina a mano armata ha scosso la tranquilla città di Rutigliano nella serata di ieri. Tre individui incappucciati, giunti a bordo di un'auto Audi Bianca, hanno compiuto un audace colpo in un'attività commerciale, riuscendo a portare a termine la loro azione criminale e a dileguarsi con il bottino.Tuttavia, la loro fuga è stata interrotta bruscamente grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri di Putignano. L'auto segnalata è stata intercettata poco dopo il furto, scatenando un inseguimento per le vie del centro di Rutigliano. La corsa spericolata dell'Audi è terminata tragicamente quando il veicolo si è schiantato contro alcune auto e moto parcheggiate in via Gianfedele Angelini, nei pressi della chiesa di San Filippo Neri.Nonostante il violento impatto, i tre rapinatori hanno tentato la fuga a piedi, ma la prontezza e l'efficacia dell'intervento dei Carabinieri hanno portato all'arresto di due di loro sul posto. Al momento, le ricerche sono ancora in corso per individuare e catturare il terzo componente della banda ancora in fuga.L'episodio ha scosso la comunità locale, sottolineando la tempestività e l'importanza dell'operato delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e nell'contrastare atti criminali di questo genere. Resta da sperare che l'arresto dei responsabili possa portare a una maggiore tranquillità e sicurezza per i residenti di Rutigliano e delle zone limitrofe.