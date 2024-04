Serie B: Federico Giampaolo al lavoro per salvare il Bari

Per evitare questo spiacevole e triste epilogo di stagione, il Bari dovrà svoltare a partire dalla prossima sfida casalinga con il Pisa in programma alle ore 14 di sabato 20 aprile 2024. Per Giampaolo sarà un debutto particolare perchè segnerà il suo ritorno sul rettangolo gioco del San Nicola, dopo averlo calcato da calciatore del Bari con 20 presenze e una rete realizzata con la maglia biancorossa nella stagione sportiva 1991-92. Per centrare la salvezza, Giampaolo sarà affiancato dall'allenatore in seconda Nicola Di Leo, dai collaboratori tecnici Vito Di Bari e Nicola Fiorentino, dal preparatore atletico Francesco Cosentino, da Emanuele Insalata quale Match Analyst e dal preparatore dei portieri Roberto Maurantonio.





A questo gruppo di lavoro, oltre all'incontro con il Pisa, sarà affidato il compito di preparare in stretta collaborazione con Giampaolo, anche le restanti trasferte di Cosenza e Cittadella e le ultime 2 gare interne con Parma e Brescia dell'1 e del 10 maggio 2024.

Seconda giornata di lavoro con la prima squadra del Bari per Federico Giampaolo. Al già tecnico della Primavera biancorossa è stato affidato il compito di guidare la prima squadra nelle ultime 5 gare di questo campionato che sin qui disastroso per la fallimentare gestione tecnica precedentemente affidata a Giuseppe Iachini con 2 punti appena raccolti nelle ultime 8 gare, rischia di concludersi con la retrocessione del Galletto in Serie C.