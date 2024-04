Serie C, Millico del Foggia infortunato

- L’attaccante del Foggia Vincenzo Millico si è infortunato. Il calciatore nel match perso dai pugliesi 0-2 contro la Casertana allo “Zaccheria” nella trentacinquesima giornata del girone C di Serie C ha riportato una forte contusione alla coscia della gamba destra. Milico non potrà disputare il match di domani alle 18,30 contro il Potenza al “Viviani” nella trentaseiesima giornata e domenica 21 aprile alle 20 con il Cerignola nella trentasettesima giornata. Al suo posto contro i lucani giocherà Tonin. Millico in questo torneo ha disputato 15 partite, realizzando 2 reti. Nella sua carriera ha giocato nell’ Ascoli, nel Cagliari,, nel Torino, nel Cosenza, nel Frosinone, nel Torino Under 19 e nel Torino Under 17. E’ stato inoltre titolare nell’ Italia Under 16, nell’ Italia Under 17 e nell’ Italia Under 19.