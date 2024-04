Simone Cristicchi presenta il 'Quadro Sonoro' ispirato alla Collezione Ricciardi del MArTA

TARANTO - Martedì 23 aprile sarà una giornata speciale al Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA), dove il celebre artista italiano Simone Cristicchi presenterà il suo "Quadro Sonoro" dedicato alla "Collezione Ricciardi".Il progetto, promosso dall'ICO Magna Grecia e dal MArTA in collaborazione con il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto, rappresenta un ulteriore tassello nell'ambito delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale della città e a coinvolgere artisti di fama internazionale.Simone Cristicchi, già emozionato dall'incontro con le tele Seicentesche e Settecentesche della Collezione Ricciardi durante la sua visita nel 2023, torna ora a Taranto per creare un "quadro sonoro" ispirato a queste opere d'arte.Il "Quadro Sonoro" di Cristicchi sarà la terza installazione musicale all'interno del MArTA, seguendo le opere di Dario Marianelli e Achille Lauro. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che ha visto la realizzazione di altre installazioni musicali in diversi luoghi della città, come la Concattedrale Gran Madre di Dio, la Cattedrale di San Cataldo e il Castello aragonese.La presentazione del "Quadro Sonoro" di Simone Cristicchi si terrà martedì 23 aprile alle ore 12:30 presso il MArTA, e sarà aperta alla stampa. All'incontro parteciperanno il Maestro Cristicchi, la direttrice del MArTA Stella Falzone e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano.La stampa interessata è invitata ad accreditarsi inviando una mail con nome, cognome e testata di riferimento all'indirizzo man-ta.comunicazione@cultura.gov.it