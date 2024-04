Alstom promuove la sensibilizzazione sulla violenza di genere con la mostra 'Laugh!' presso lo stabilimento di Bari

BARI - Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, continua il proprio impegno verso la sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso l'organizzazione di un nuovo evento presso lo stabilimento di Bari. Dopo il successo delle tappe precedenti in diverse città italiane, la mostra "Laugh!", ideata dall'artista Monica Pirone, raggiunge ora Bari, dove sarà aperta al pubblico fino a lunedì 8 aprile.La mostra "Laugh!" presenta venti bambole, ognuna delle quali rappresenta un ruolo diverso, interpretando un personaggio e raccontando una storia. Questa iniziativa fa parte del programma di Alstom dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, coinvolgendo tutti e nove i siti italiani dell'azienda. Il progetto si inserisce nel programma della campagna nazionale “GENERIamo cultura” della Commissione Nazionale Pari Opportunità di Federmeccanica.In occasione dell'evento, si è tenuta una conferenza finalizzata alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della violenza di genere. Esperti, istituzioni, organizzazioni locali e centri antiviolenza hanno contribuito offrendo elementi e strumenti pratici per riconoscere e denunciare le varie forme di violenza di genere che possono verificarsi in diversi contesti, dalla famiglia al luogo di lavoro. Fra i temi affrontati, si è posto l'accento sull'identificazione dei segnali di allarme, sulle diverse forme di violenza e sulle misure di prevenzione e sostegno.All'evento hanno partecipato numerose figure di spicco, tra cui l'Assessore alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Università, Ricerca e Fondi Comunitari del Comune di Bari, Paola Romano, e rappresentanti di associazioni e centri antiviolenza. L'artista Monica Pirone, insieme al management di Alstom, ha contribuito a delineare l'importanza di un'arte che esce dai tradizionali confini delle gallerie per diventare un veicolo di sensibilizzazione sociale.Negli anni, Alstom ha promosso diversi progetti volti a favorire cambiamenti culturali, dando priorità alla diversità e all'inclusione. Attraverso collaborazioni con associazioni ed enti, l'azienda sostiene attivamente il percorso verso una cultura più inclusiva. Alstom offre anche supporto alle vittime di violenza, facilitando il trasferimento presso altre sedi e collaborando con associazioni come Valore D per promuovere l'inclusione e la parità di genere.Lo stabilimento Alstom di Bari, centro per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di segnalamento e cybersecurity, ha accolto l'evento "Laugh!" come parte del suo impegno verso la sensibilizzazione sociale e l'inclusione. L'azienda, attraverso le sue iniziative, mira a contribuire a una società più equa e rispettosa dei diritti di tutti.