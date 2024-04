Sparatoria a San Severo: ferito 42enne, non in pericolo di vita

SAN SEVERO - Nella città di San Severo, situata nella provincia di Foggia, un uomo di 42 anni è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco in prossimità di un bar. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha attirato l'attenzione delle autorità competenti.Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo è stato colpito da diversi spari mentre si trovava nei pressi del bar. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, la vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni non sono considerate critiche: al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, hanno immediatamente avviato un'indagine sulla sparatoria al fine di individuare i responsabili e fare luce sull'accaduto. La situazione rimane al momento in fase di sviluppo e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore o giorni.La sparatoria ha generato apprensione tra i residenti di San Severo, che attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle condizioni di salute della vittima.