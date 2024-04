Specchio acqueo antistante la piastra sul Waterfront di San Girolamo dedicato alla pratica di sport nautici

BARI - La giunta comunale ha recentemente approvato una delibera proposta dall'assessore allo Sport e all'Ambiente Pietro Petruzzelli, che specializza la funzione dello specchio acqueo antistante il compendio immobiliare del waterfront di San Girolamo per promuovere l'esercizio di discipline sportive nautiche.Questo provvedimento, in linea con le decisioni precedenti in materia di uso del demanio marittimo, individua uno specchio acqueo dedicato agli sport nautici, favorendo l'attività sportiva in ambito marittimo e urbano. L'obiettivo è sviluppare la cultura del mare come risorsa di grande valore culturale e scientifico, come stabilito dall'articolo 52 del Codice della Nautica da diporto.La delibera approvata orienta il direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio a perfezionare, d'intesa con la Capitaneria di Porto, la presa in consegna per l'uso pubblico dello specchio acqueo in questione. Sarà consentito l'esercizio libero delle attività sportive nautiche, con particolare attenzione alla sicurezza.L'utilizzo del tratto di mare individuato sarà limitato ai soli piccoli natanti condotti a remi o mediante controllo diretto e manuale dell'uomo, escludendo natanti a motore o condotti con altri mezzi di propulsione.L'assessore Pietro Petruzzelli ha commentato positivamente l'iniziativa, sottolineando il lavoro svolto per valorizzare il waterfront di San Girolamo. Grazie a questa delibera, lo specchio di mare antistante la piastra del lungomare sarà dedicato alla pratica diffusa di discipline quali surf, windsurf, vela, sup, wingfoil, body surf e bodyboard.Questa decisione si inserisce in un percorso volto a favorire la fruizione del mare da parte dei cittadini, promuovendo la socialità e il benessere collettivo attraverso gli sport nautici.