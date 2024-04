Funerali di Anna Prilova e Alexander Pastore: cordoglio a Palagiano

PALAGIANO - Nella chiesa di San Nicola di Palagiano si terranno oggi i funerali di Anna Prilova e Alexander Pastore, la donna di 41 anni e il ragazzino di 12 anni tragicamente scomparsi nell'incidente avvenuto martedì scorso sulla SS100 all'altezza di San Basilio. Mamma e figlio erano a bordo dell'auto che si è schiantata contro un tir. Il papà, 37enne, è ancora ricoverato al Santissima Annunziata di Taranto.Il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato l'intera cittadinanza a partecipare al cordoglio come forma di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite dal dolore.L'intera comunità si stringe attorno alle famiglie Prilova e Pastore in questo momento di profonda tristezza, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà. I funerali rappresentano un'occasione per commemorare la vita di Anna e Alexander e per mostrare affetto e vicinanza ai loro cari.