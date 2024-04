Statale 100: Cuia, Perrini, Scalera chiedono sinergia tra Regione Puglia e Governo Meloni per la sicurezza

BARI - I consiglieri regionali tarantini di centrodestra, Cuia, Perrini e Scalera, hanno espresso la necessità di un'azione sinergica tra la Regione Puglia e il governo nazionale di Meloni per garantire la sicurezza della Statale 100. La dichiarazione è stata rilasciata a margine di un'audizione della Commissione Trasporti, dedicata alla problematica della nota "statale della morte".Secondo i consiglieri, è fondamentale coinvolgere tutte le istituzioni per affrontare efficacemente il problema della Statale 100. In qualità di forze di opposizione a livello regionale ma di governo a livello nazionale, hanno proposto una collaborazione tra il governo regionale e quello centrale per ottenere attenzione e finanziamenti per i lavori necessari sulla strada, soprattutto per il primo lotto di interventi per il quale è già stata completata la progettazione.L'invito è stato esteso al presidente della Commissione Trasporti, Mazzarano, affinché si impegni a coinvolgere la presidente del Consiglio, Capone, per promuovere un dialogo costruttivo con il presidente della Regione Puglia Emiliano e il governo Meloni.I consiglieri hanno espresso fiducia nella collaborazione dei parlamentari locali, in particolare degli onorevoli Iaia e De Palma, per rappresentare efficacemente le esigenze della regione a livello nazionale.La positività dell'audizione è stata evidenziata anche dalla proposta avanzata da Perrini di utilizzare temporaneamente l'autostrada per alleggerire il traffico sulla Statale 100, mentre è stata apprezzata l'attenzione dell'ANAS verso misure di sicurezza aggiuntive che potrebbero essere implementate prima dell'estate.I consiglieri hanno sottolineato l'importanza di fornire soluzioni concrete per evitare ulteriori incidenti sulla Statale 100, evidenziando la responsabilità della politica di ogni schieramento nel garantire la sicurezza dei cittadini.