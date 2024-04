La lotta al vertice in Serie A per la Champions e la situazione del Lecce nel rush finale

L’Inter ormai ha chiuso i giochi e si prepara a vincere il suo scudetto numero 20, mentre il Milan si deve accontentare del secondo posto, ma le scommesse sportive di Serie A nel palinsesto di Betfair presentano una lotta agonistica senza precedenti tra Juventus, Bologna e Roma, tutte a caccia dei due posti ancora disponibili per la qualificazione Champions.Sul versante retrocessione la sfida è ancora più complicata, perché sono ben 6 le squadre che vengono strette nella tenaglia di 4 punti che divide la tredicesima dalla diciottesima posizione. Il Lecce ha chiuso la trentesima giornata a quattro punti dalla zona pericolosa al tredicesimo posto, il più alto.La Vecchia Signora sta vivendo un periodo negativo e nelle ultime 5 gare ha guadagnato solo 5 punti, perdendo contro Napoli e Lazio, pareggiando contro Atalanta e Genoa con l’ultima vittoria che risale al 25 febbraio contro il Frosinone. Il terzo posto è in pericolo e Allegri dovrà fare un miracolo per ritrovare la quadratura tattica, ormai sempre più labile.Tra i club più in forma e favoriti nelle scommesse Serie A sulle squadre in lotta per le posizioni Champions ed Europa League c’è sicuramente il Bologna, forte di 12 punti su 15 messi in cassaforte nelle ultime 5 gare, che ha distaccato la Roma di 5 punti, chiudendo la trentesima giornata al quarto posto.I Giallorossi stanno avanzando inarrestabili verso il quarto posto e rientrano a pieno nella top 3 delle squadre più in forma del campionato, ma devono difendersi dall’Atalanta che deve recuperare un match e fissa il quinto posto a meno 2 punti dalla Lupa.La lotta per il terzo e quarto posto in Serie A si fa sempre più entusiasmante, ma se nella zona alta sono 4 le pretendenti per due posizioni, in fondo alla classifica i club che cercano la salvezza e possono ancora trovarla sono 6, tutti ingabbiati in soli 4 punti.Mentre Empoli e Frosinone si trovano nel baratro del diciottesimo posto che risucchia direttamente in Serie B, Verona e Cagliari sono le squadre più in forma nella zona pericolosa, perché nelle ultime 5 gare hanno messo in cassaforte 8 punti preziosissimi in questa ultima fase del campionato.Udinese e Lecce viaggiano di pari passo nelle statistiche degli ultimi 450 minuti con 5 punti guadagnati, i Salentini hanno dato una grande prova di forza contro la Roma nel derby giallorosso che ha assicurato 1 punto prezioso, necessario per braccare il tredicesimo posto.Nelle ultime 8 gare dei mesi di aprile e maggio il Lecce affronterà ben 4 scontri diretti in ottica salvezza, si parte contro l’Empoli il 13 aprile al Via del Mare per proseguire contro il Sassuolo in trasferta il 21 aprile.Il mese di maggio inizia con il botto prima a Cagliari e poi in casa contro l’Udinese, queste le gare che i Giallorossi non dovranno sbagliare, perché nel calendario c’è anche la gara contro il Monza e gli scontri più proibitivi contro Atalanta e Napoli alle ultime due giornate.