Stefano Zambon e Gabriele Romei vincono il 3° Rally Costa del Gargano

MANFREDONIA - L'equipaggio veneto-emiliano su Citroen C3 WRC si è aggiudicato la vittoria al 3° Rally Costa del Gargano, sottraendo lo scettro della gara a Giuseppe Bergantino, pilota locale alla guida di una Skoda Fabia R5. Sul podio, si è distinto anche Pietro Azzarone con una nuova vettura Polo.All'arrivo del 3° Rally Costa del Gargano, accolto con grandi applausi al porto turistico di Manfredonia (FG) per la seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT, si sono viste le gesta dei protagonisti di un'edizione che ha offerto spettacolo, agonismo e panorami mozzafiato.In una competizione serrata e avvincente fino all'ultimo chilometro, Stefano Zambon e Gabriele Romei hanno conquistato la vittoria su percorsi pugliesi, coprendo i 72,02 km delle 10 Prove Speciali con il tempo di 45'12.9. Hanno superato il locale Giuseppe Bergantino, vincitore delle edizioni precedenti, che ha dato il massimo con la sua Skoda Fabia R5 Rally 2, chiudendo con un ritardo di 11'6."È stata una vittoria combattuta", ha dichiarato Zambon, "sin dall'inizio ho capito di dover lottare per gestire il vantaggio e riuscire a vincere questa resistenza eccezionale".Bergantino, da parte sua, ha commentato: "Ero consapevole di non poter competere alla pari con una WRC, ma sono comunque soddisfatto di aver dato il massimo sulle mie strade".Zambon ha elogiato la bellezza dei paesaggi del Gargano e l'organizzazione impeccabile dell'evento. Ha annunciato progetti per promuovere un gemellaggio sportivo tra la sua terra e la Puglia.La gara, promossa nella Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT, è stata patrocinata dalla Regione Puglia, dal Dipartimento Sport e Salute, dall'ACI, dalla Provincia di Foggia, dal Parco del Gargano e dai Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo.La lotta per il terzo gradino del podio è stata altrettanto avvincente, con Pietro Azzarone che si è distinto a bordo di una Volkswagen Polo R5 Rally 2. La scuderia organizzatrice, la Gargano Racing Team, ha avuto un ruolo di primo piano occupando diverse posizioni nella top ten.Tra i ritirati, da segnalare Francesco Rizzello della Salento Motori, fuori causa per la rottura del turbo della Hyundai i20 mentre occupava la terza posizione assoluta.Tutte le classifiche, le immagini e i video della corsa sono disponibili sul sito ufficiale www.rallycostadelgargano.it e sui canali social dell'evento, offrendo uno sguardo approfondito sull'entusiasmante competizione.