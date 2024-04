BARI - Il prossimo venerdì 3 maggio 2024, alle ore 9:30, si terrà la Giornata dedicata ai disabili, agli anziani e ai bambini in preparazione della Sagra del Santo Patrono di Bari "Stop alla guerra nel nome di San Nicola". L'evento sarà coordinato dal Presidente del Movimento Italiano Disabili di Bari, Nicola Papagna, e vedrà la partecipazione di numerose associazioni e volontari, tra cui l'Associazione Palese Insieme, l'Associazione Impegno 95 e il Centro Diurno Caterina 3 di Monopoli.Il programma prevede diverse attività, tra cui il ritrovo presso la Basilica di San Nicola alle ore 9:30, seguito da un corteo storico dei disabili con il quadro di San Nicola e un racconto della vita del Santo animato dall'Associazione Figuranti di San Nicola. Alle ore 11:00 sono previsti i saluti delle autorità presenti, la benedizione di P. Giovanni Distante e la visita alla cripta del Santo.Alla cerimonia parteciperanno importanti figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Bari Antonio Decaro, l'Assessore Regionale Rosa Barone e il Presidente del Consiglio Comunale Michelangelo Cavone, insieme a rappresentanti di associazioni, istituzioni scolastiche e centri diurni per disabili.Al termine dell'evento, saranno distribuiti dolci, bottigliette della Manna di San Nicola, bandierine, braccialetti e palloncini.L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3280218197.Il Movimento Italiano Disabili, guidato da Nicola Papagna, si impegna attivamente per promuovere l'inclusione sociale e sensibilizzare sulla disabilità, rendendo omaggio al Santo Patrono di Bari, San Nicola, e invitando a fermare ogni forma di conflitto nel suo nome.