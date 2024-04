Sunday Quett': una giornata di sole e divertimento a Torre Quetta

Dalle 12:00 in zona sud: Animazione per bambini con truccabimbi, mascotte e baby dance a cura di SUNSET ANIMATION.

Dalle 12:00 in zona centrale: Concerto dei THE GOOD OLE BOYS, con il loro coinvolgente party Rock And Roll.

Dalle 12:00 in zona nord: Esibizione dei TCL - Tutta Colpa di Langman, con un repertorio che spazia dal pop contemporaneo ai grandi successi dance.

Dalle 15:00 in zona centrale: Dj set in vinile con CORRADO PIZZI, con sonorità funk e R&B.

Dalle 16:00: Party dance proposto da La Parrilla.

BARI - Le domeniche di sole portano con sé l'opportunità di godersi momenti di relax e divertimento, e Torre Quetta coglie appieno questa occasione!Domenica 28 aprile, il format Sunday Quett' ritorna con una giornata piena di musica e intrattenimento: Torre Quetta, in collaborazione con tutti i chioschi presenti, offre un programma coinvolgente che spazia dalla musica live all'animazione per bambini, dal dj set in vinile all'animazione per i più piccoli.Ecco cosa offre la giornata:Sunday Quett' promette di essere una giornata da trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici, all'insegna del buon cibo, del divertimento e della spensieratezza. Torre Quetta vi aspetta per un'indimenticabile domenica di sole e allegria!