Taranto-Avellino: partita cruciale nel Girone C di Serie C

La trentasettesima giornata del girone C di Serie C vedrà il match clou tra Taranto e Avellino, in programma domenica 21 aprile alle 20 presso lo stadio "Iacovone". Entrambe le squadre hanno molto in gioco: i padroni di casa, Taranto, sono determinati a vincere per avvicinarsi al terzo posto in classifica, mentre gli ospiti, Avellino, cercheranno il successo per mantenere la loro posizione di secondo posto.La situazione del Taranto è stata complicata dalla recente decisione della Corte Federale d'Appello di respingere il ricorso contro la penalizzazione di 4 punti inflitta il 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità amministrative. Nonostante questa penalizzazione, la squadra di Ezio Capuano si trova attualmente al quinto posto con 59 punti.Per il Taranto, in campo come esterni ci saranno Calvano e Zonta, mentre il regista sarà Bifulco. In attacco, il compito di segnare sarà affidato a Simeri e Kanoutè.Dall'altra parte, nell'Avellino, agiranno sulle fasce Armellino e Rocca, mentre il trequartista sarà Liotti. In avanti, sarà compito di Patierno e Sgarbi cercare di mettere a segno i gol per la squadra ospite.L'arbitro della partita sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola in provincia di Cosenza. Nell'incontro di andata, i rossoblu pugliesi riuscirono a pareggiare 0-0 al "Partenio-Lombardi".Tuttavia, c'è da notare che i tifosi dell'Avellino non potranno seguire la squadra campana a Taranto per motivi di ordine pubblico, decisione presa dal Gruppo Operativo Sicurezza dell'Osservatorio del Viminale di Roma.La partita si preannuncia quindi emozionante e carica di tensione, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare i tre punti in palio.