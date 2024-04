Incontro di lettura a Gallipoli: l'autrice Olga Campofreda discuterà il suo libro 'Ragazze Perbene'

Martedì 30 aprile, alle ore 18:45, la sala riunioni della palazzina municipale in via Pavia diventerà il palcoscenico di un appuntamento dedicato alla lettura. Il Comune di Gallipoli, nell'ambito del progetto "Città che legge", darà vita al primo gruppo di lettura, offrendo agli appassionati la possibilità di discutere del libro "Ragazze Perbene" dell'autrice Olga Campofreda.L'incontro promette di essere particolarmente interessante, poiché l'autrice stessa sarà presente in diretta streaming per discutere del suo libro insieme ai partecipanti. Questa opportunità offre un valore aggiunto all'esperienza di lettura, consentendo ai lettori di interagire direttamente con l'autore e di approfondire i temi trattati nel testo.Il progetto "Gallipoli legge - Wow un libro" è parte integrante delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli, che continua a lavorare per diffondere la cultura e promuovere la lettura all'interno della comunità. Il formato degli incontri, organizzati di volta in volta, si propone di coinvolgere attivamente i partecipanti, offrendo loro la possibilità di condividere le proprie opinioni e riflessioni sui libri selezionati.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le realtà aderenti al "patto di lettura 2022", è aperta a tutti gli interessati, compresi i minorenni accompagnati da genitori o tutori. Durante le serate, saranno distribuiti gadget e tessere che offriranno varie agevolazioni ai partecipanti.Il sindaco Stefano Minerva ha espresso la sua soddisfazione per il successo del primo incontro e ha sottolineato l'importanza di continuare a promuovere la cultura e la lettura nella città di Gallipoli. Queste iniziative, oltre a arricchire l'offerta culturale del territorio, contribuiscono a valorizzare la vocazione turistica della città, rendendola sempre più attrattiva per residenti e visitatori.