TEDx al Teatro Comunale di Putignano: nove speaker discutono il tema dell'Errore

Lorenzo Farina

PUTIGNANO - Il Teatro Comunale di Putignano sarà il palcoscenico di una discussione avvincente sabato 13 aprile, con nove relatori che esploreranno il tema dell'Errore in una conferenza-spettacolo organizzata dalla rinomata Antonella Carone.Da Antonia Gambacorta, ricercatrice e scienziata, all'architetto Demetrio Scopelliti, dall'esperto di comunicazione digitale Lorenzo Farina, alla direttrice della Casa Circondariale di Bari Valeria Pirè, i partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare una varietà di prospettive su un concetto tanto complesso quanto affascinante.Il tema di quest'anno, "Errore", sarà esplorato nei suoi molteplici significati: dall'idea di deviare dalla via retta, all'errore come elemento che traccia percorsi inaspettati e sorprendenti. Gli speaker affronteranno l'errore come fonte di consapevolezza, sapere e meraviglia, gettando luce sulle sfaccettature meno note di questa esperienza umana.Ogni relatore avrà l'opportunità di condividere le proprie idee e storie in talk di massimo 18 minuti ciascuno, mantenendo lo stile intenso e provocatorio che contraddistingue i TEDx. Dall'analisi della polarizzazione del dibattito nell'era dei social, al coraggio delle periferie nel creare comunità partendo dagli errori, l'agenda della giornata sarà densa di spunti di riflessione.L'evento sarà arricchito anche dalla presenza del duo Tony Marzolla e Loris Leoci, cantanti e attori di talento, fondatori della compagnia Uno&TRIO.Ad orchestrare questa giornata ricca di stimoli sarà Antonella Carone, una figura poliedrica che ha calcato le scene del teatro e del cinema con successo.Il TEDxPutignano 2024 è stato reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner privati, e quest'anno si aggiungono i "sustainability partner" Olivami, Naturasì e Wami, che condividono la missione di promuovere la sostenibilità e il benessere ambientale.L'evento gode del patrocinio del Comune di Putignano, della Regione Puglia, dell'Università di Bari e di Tecnopolis pst, oltre all'Alto patrocinio del Parlamento Europeo.Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito www.tedxputignano.it o seguire il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxputignano-796177707957