Tenere troppo a lungo il cellulare può far deformare il mignolo?

Questi si verificano, ad esempio, quando si scrive a lungo con una penna. Ciò è causato dalla pressione prolungata quando si tiene una penna e scompare non appena la pressione viene rilasciata. La preoccupazione non è del tutto nuova: nel 2015 l’operatore di telefonia mobile giapponese “NTT Docomo” aveva avvertito di una presunta “ammaccatura del cellulare” causata dagli smartphone.





Ma i chirurghi della mano, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, smentiscono questo fenomeno che potrebbe causare solo una forte crescita muscolare o infiammazione dei tendini. Il chirurgo della mano Schoeller ricorda il compositore Robert Schumann: "Si esercitava come un matto al pianoforte e si ruppe i tendini". Ma le ossa sono rimaste invariate.

Gli utenti dei social media discutono attivamente della deformazione dei loro mignoli. Si attribuisce la colpa al tenere in mano lo smartphone. Il timore: nel peggiore dei casi, le concavità potrebbero non scomparire. Il fenomeno si trova su “TikTok” & Co. sotto l’hashtag “Pinky Finger Smartphone”, ma è proprio vero? O è solo una tendenza divertente che finisce rapidamente non appena ti prendi una pausa dal cellulare? I dubbiosi paragonano il “dito dello smartphone” a variazioni temporanee della pelle.