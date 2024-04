Terremoto di magnitudo 4.5 scuote la Grecia: lievi vibrazioni avvertite anche in Puglia

ROMA - Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito la Grecia occidentale. Il sisma è stato registrato alle 00.59 ora locale, corrispondenti alle 23.59 di lunedì 8 in Italia, con epicentro nella regione dell’Etolia-Acarnania, specialmente nei pressi di Aktio-Vonitsa.Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'ipocentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 29 chilometri. La scossa di magnitudo 4.5 è stata chiaramente avvertita dagli abitanti della zona, suscitando leggere preoccupazioni.L'evento sismico non ha risparmiato l'Italia, con segnalazioni di lievi vibrazioni giunte soprattutto dalle regioni di Calabria e Puglia poco prima della mezzanotte. Alcuni residenti lungo la costa hanno riferito di aver avvertito delle vibrazioni, scoprendo solo in seguito dell'avvenuto terremoto in Grecia nello stesso momento.Al momento non sono pervenute informazioni su eventuali danni a persone o beni, e si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione post-sisma sia in Grecia che in Italia.