Aperture straordinarie dei principali spazi culturali a Bari per il 1° maggio

BARI - Nella giornata di domani, mercoledì 1° maggio, alcuni dei più importanti spazi culturali della città di Bari saranno aperti al pubblico, offrendo l'opportunità di scoprire o riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città.Ecco gli spazi che saranno accessibili al pubblico:Si informa, invece, che il Museo Civico rimarrà chiuso al pubblico in quanto sarà impegnato in attività di allestimento.L'apertura straordinaria di questi spazi culturali offre un'opportunità unica per trascorrere una giornata all'insegna della cultura e dell'arte, arricchendo la propria conoscenza e godendo delle bellezze che la città di Bari ha da offrire.