Tragedia sulla Provinciale 25: scomparsa 17enne in incidente stradale a Mottola

TARANTO - La comunità di Mottola è stata scossa da una tragedia che ha visto la perdita della giovane Carmelania Impedovo, una 17enne che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile.La vittima si trovava a bordo di una Fiat 500X quando il veicolo è uscito fuori strada, schiantandosi contro un muro di cinta lungo la provinciale 25 alle porte di Mottola. Nonostante i soccorsi tempestivi, Carmelania è deceduta durante il trasporto d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre giovani, tutte provenienti da una festa di 18 anni. Due amiche di Carmelania, entrambe 18enni, si trovano attualmente nei reparti di Rianimazione e Chirurgia toracica, mentre un'altra ragazza, di 19 anni, ha riportato ferite lievi.La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, tanto che il sindaco Giampiero Barulli ha proclamato il lutto cittadino. In segno di lutto, dalle 16 alle 17 i negozi sono rimasti chiusi e le attività scolastiche sono state sospese per il giorno seguente. Le bandiere sono state issate a mezz'asta per tutta la giornata.Il funerale di Carmelania si è tenuto nella chiesa di San Pietro Apostolo, dove amici, parenti e concittadini hanno reso omaggio alla giovane scomparsa. Carmelania frequentava il quarto anno del liceo scientifico Albert Einstein di Mottola, e la scuola ha deciso di sospendere le lezioni per l'intera giornata in segno di rispetto e lutto per la tragedia accaduta.Carmelania lascia una sorella poco più grande e i genitori, e il ricordo di lei rimarrà vivo nella memoria di tutti coloro che l'hanno conosciuta.