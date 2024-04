Tragedia sull'A14: incidente mortale tra Molfetta e Bitonto

BARI - Una tragedia ha colpito questa mattina l'A14, dove un uomo di 54 anni, proveniente dal Napoletano, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in direzione Bari. L'incidente ha coinvolto un autocarro e un tir, causando conseguenze fatali per uno dei conducenti.Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo deceduto si trovava a bordo dell'autocarro coinvolto nell'incidente. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l'autocarro abbia tamponato il tir. Il conducente del camion, gravemente ferito, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.Le autorità hanno lavorato tempestivamente per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente, provocando disagi al traffico, ma è stato riaperto poco prima delle ore 9:15, una volta completate le operazioni di soccorso e bonifica della carreggiata.Al momento, le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente e chiarire le responsabilità.