Comizio del candidato sindaco Francesco Di Feo e della Lista Resilienza Trinitapolese: progetti e idee per il futuro di Trinitapoli

- La campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Trinitapoli è entrata nel vivo, con il candidato sindaco Francesco Di Feo, già primo cittadino dal 2011 al 2021, che ha tenuto un comizio per presentare i progetti e le idee della lista di centro destra Resilienza Trinitapolese.L'evento, tenutosi domenica quattordici aprile, ha visto la partecipazione di diversi candidati del raggruppamento, tra cui Mariagrazia Iannella, Loredana Lionetti, Pietro de Angelis, Luigi di Leo e Giovanni Landriscina, che hanno affiancato il candidato sindaco Di Feo nella presentazione delle proposte per il miglioramento della città.Durante il comizio, è stata espressa soddisfazione per l'entusiasmo, la consapevolezza, la determinazione e il coraggio della squadra Resilienza Trinitapolese. I candidati presenti hanno sottolineato il lavoro svolto negli ultimi dieci anni e la capacità della squadra di sostenere la prossima amministrazione, con la parola chiave del comizio che è stata "difeismo", un nuovo modo di intendere la politica come servizio per la collettività e non come spartizione di interessi.Francesco Di Feo ha evidenziato i risultati tangibili raggiunti durante il suo mandato, tra cui l'efficientamento energetico delle scuole, la realizzazione di nuove case popolari e di un nuovo plesso scolastico per la scuola media, la creazione di aree ludiche e di una pineta, il progetto di videosorveglianza "Casale della Legalità", il ripristino del boschetto Ofantino, l'apertura e il ripristino delle biblioteche comunali, la valorizzazione del parco degli Ipogei, la realizzazione di strade sicure, di una pista ciclabile e di un palazzetto dello sport rinnovato, oltre alla creazione di un asilo nido.Anche la presidente del movimento La Fabbrica del Futuro, Mariagrazia Iannella, ha sottolineato l'impegno della lista Resilienza Trinitapolese nel garantire un futuro migliore per la città e i suoi cittadini, testimoniando la volontà condivisa di costruire una comunità forte e prospera.La lista Resilienza Trinitapolese si propone quindi di continuare su questa linea politica, lavorando per il bene comune e per il progresso della città di Trinitapoli.