Tragedia vicino ad Andria: Investita mentre faceva jogging, muore Marilena Brudaglio

ANDRIA- Una tragedia ha colpito oggi la comunità di Andria, con la perdita di Marilena Brudaglio, una donna di 48 anni, morta all'ospedale Bonomo dopo essere stata investita da un SUV mentre stava facendo jogging. L'incidente è avvenuto questa mattina alla periferia di Andria, lungo la strada che conduce al Castel del Monte.Marilena Brudaglio lascia tre figli, lasciando dietro di sé una famiglia straziata e una comunità in lutto per la sua improvvisa scomparsa.Il conducente del SUV coinvolto nell'incidente è un uomo di 76 anni residente ad Andria. È stato indagato per omicidio stradale e sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droghe nel suo organismo. Secondo le prime informazioni, il veicolo procedeva nella direzione opposta rispetto alla corsa di Marilena Brudaglio.Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno attualmente indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e accertare le responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la città di Andria, che piange la perdita di Marilena Brudaglio e si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore e sofferenza.