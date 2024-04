Triggiano, Antonio Donatelli annuncia le dimissioni: 'Per rispetto della città'

TRIGGIANO - Antonio Donatelli, Sindaco di Triggiano, ha annunciato le sue dimissioni in seguito all'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola De Santis. Le dimissioni giungono dopo che Donatelli è stato posto ai domiciliari e sospeso nei giorni scorsi, in relazione alle accuse legate al cosiddetto "metodo Sandrino".Donatelli ha dichiarato tramite il suo legale di sentirsi moralmente e politicamente responsabile nei confronti della coalizione, poiché anche un solo voto ottenuto in modo irregolare avrebbe compromesso l'integrità della sua elezione. "Faccio un passo indietro e mi dimetto per rispetto della mia città e del ruolo che ho investito", ha affermato Donatelli attraverso il suo avvocato.Il legale del Sindaco ha sottolineato l'estraneità del suo assistito al presunto coinvolgimento nel "metodo Sandrino". Ha dichiarato che Donatelli riconosce di conoscere Cataldo e De Francesco, ma era del tutto ignaro di qualsiasi reato eventualmente commesso. Il legale si è detto fiducioso nel lavoro della magistratura e nell'auspicio che l'estraneità di Donatelli venga evidenziata nel più breve tempo possibile.