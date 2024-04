Troppa puzza per un WC traboccante e l’aereo ritorna indietro

Il motivo è stata la nauseante puzza di escrementi che proveniva dalla toilette diventata insopportabile per i passeggeri. La puzza era talmente disgustosa ed intensa da rendere impossibile il proseguo del viaggio. Il personale a bordo, dopo avere esaminato il maleodorante problema, non è stato in grado di risolverlo, e così dopo 30 minuti di volo mentre era in rotta a FL300 sul Mare del Nord a circa 70 miglia a nord-ovest di Amsterdam (Paesi Bassi) è arrivato lo sconcertante annuncio del pilota. “Uno dei servizi igienici è traboccato e la "zuppa" si è riversata nella cabina associata al relativo odore. La puzza è talmente forte che siamo costretti a fare marcia indietro”, così il pilota dell’aereo ha spiegato ai passeggeri il ritorno all'aeroporto di partenza.





L'aereo ha fatto marcia indietro ed è tornato all'aeroporto di Francoforte sul Meno. La United si è prontamente scusata con i passeggeri di questa situazione imbarazzante. E' la prima volta nella storia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", che un aereo compie un atterraggio di emergenza a causa dell'odore di cacca. Probabilmente nei prossimi voli le compagnie inviteranno i passeggeri ad andare in bagno prima di salire a bordo. La compagnia aerea ha riferito che l'aereo è tornato a Francoforte a causa di un problema di manutenzione in uno dei servizi igienici.



FRANCOFORTE SUL MENO - I motivi per tentare un atterraggio di emergenza sono svariati. Si pensa subito ad una sciagura, ad un attentato o ad un guasto, ma quello che è successo sul volo UA-59 della United del Boeing 777-300, targato N2243U, del 29 marzo, diretto verso gli Stati Uniti, ha davvero qualcosa di incredibile. Il pilota ha riscontrato l'impossibilità di continuare il viaggio e ha ordinato un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Francoforte sul Meno (Germania) da cui era partito.