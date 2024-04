Tum, in occasione del Record Store Day presenta il nuovo album

In occasione del Record Store Day (una giornata celebrata a livello internazionale ogni terzo sabato del mese di aprile), TUM presenta dal vivo e in anteprima il nuovo album "The Dark Side Of Minigolf". L'appuntamento è sabato 20 aprile 2024 @ Mare Culturale Urbano di Milano.

Il disco è in uscita venerdì 10 maggio 2024 per Niet Rec su tutte le piattaforme digitali. L'album (il secondo che porta la firma di TUM) è già stato anticipato dal singolo "Emotional Gym", una delle 12 tracce che andranno a comporre questo concentrato di vita, amore e odio e thisagio, e che vanta la produzione di William Novati presso il Downtown Studio di Pavia.

Hanno suonato Tommaso Vecchio, Gabriele Galbusera, Stefano Baleria, Matteo Baldrighi, Paolo Merlini, Cristian Chierici, Emanuele Gatti, Stefano Cattaneo, Giovanna Garlati e Vernon Noronha.

Mi chiamo Tommaso, ma gli altri mi chiamano TUM e con molta fantasia ho messo in piedi una band che ha lo stesso nome. Suonavo con i Pocket Chestnut, una indie band che ha fatto tanti concerti in tutta Italia. Nel 2019 ho fatto un disco, adesso ne sto facendo un altro, uscirà il 10 maggio e si chiama The Dark Side of Minigolf. Suoniamo alternative ruock con le chitarre anche distorte e il basso grasso, ci piace la musica bella tipo Wilco, i dEUS, i Calexico etc etc...





Gli appuntamenti

Sabato 14 APRILE MOSSO, Milano (DJSET VIOLENTO)

Sabato 20 APRILE MARE CULTURALE URBANO, MIlano

Sabato 4 MAGGIO @ ARCI BELLEZZA