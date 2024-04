Michele Laforgia partecipa all'incontro al Birrificio Sociale 'Fuori Orario'

BARI - Domani, 2 aprile alle ore 19:00, presso il Birrificio Sociale di San Pio a Bari, si terrà un incontro speciale con la partecipazione del regista Alessandro Piva, dell'attore Paolo Sassanelli, di Ruggiero Cristallo, e dei ragazzi del birrificio sociale insieme a quelli dell'Accademia del cinema ragazzi.L'obiettivo dell'evento è quello di discutere del presente e del futuro di uno dei quartieri della città di Bari, con un focus particolare sulle iniziative culturali e sociali che possono contribuire al suo sviluppo e alla sua valorizzazione.Parteciperà all'incontro anche Michele Laforgia, candidato sindaco di Bari, il quale porterà il suo contributo e le sue proposte per il miglioramento della città e il sostegno alle iniziative giovanili e culturali.L'incontro si preannuncia come un'importante occasione di confronto e di dialogo tra i vari attori del territorio, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e progettare azioni future per il bene della comunità.L'evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare e a contribuire alla costruzione di una città più inclusiva, dinamica e culturalmente vivace.